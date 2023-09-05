Yoga, beden, zihin ve ruhu birleştiren eski bir uygulamadır. Farklı yoga stilleri arasında nefes egzersizleri, meditasyon ve pozlar vardır. Peki, Yoga çeşitleri nelerdir? Kaç çeşit yoga vardır? İşte detaylar...

Yoga, binlerce yıllık kökenlere sahip bir fiziksel, zihinsel ve ruhsal uygulama sistemidir. Yoga, vücut, zihin ve ruh arasındaki dengeyi sağlamayı amaçlar ve birçok farklı çeşidi vardır. Peki, Yoga nedir, çeşitleri nelerdir? Kaç çeşit yoga vardır? Detaylar haberimizde...

YOGA NEDİR?

Yoga, Hint subkültürlerinden türetilmiş bir uygulama sistemidir. Kelime olarak "birleşme" veya "bir araya getirme" anlamına gelir ve vücut, zihin ve ruhun dengeye ulaşmasını hedefler. Yoga, meditasyon, nefes kontrolü, beden pozisyonları ve yaşam tarzı öğretileri içerir.

YOGA ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Yoga, farklı amaçlar ve vurgular için birçok çeşide ayrılır. İşte bazı popüler yoga çeşitleri:

Hatha Yoga: Hatha yoga, temel yoga pozları ve nefes kontrolü üzerinde odaklanır. Diğer yoga çeşitlerinin temelini oluşturur.

Vinyasa Yoga : Vinyasa yoga, akıcı hareketler ve nefes ile senkronize bir pratiği vurgular. Hızlı tempolu ve enerjik bir yaklaşıma sahiptir.

Ashtanga Yoga: Ashtanga yoga, önceden belirlenmiş bir dizi pozisyondan oluşur ve her seans aynı sırayı takip eder. Fiziksel dayanıklılığı geliştirmeyi amaçlar.

Bikram Yoga: Bikram yoga, bir odada yüksek sıcaklıkta yapılan yoğun bir pratiği içerir. 26 farklı pozisyondan oluşur.

Kundalini Yoga: Kundalini yoga, enerjiyi harekete geçirme ve uyanma üzerine odaklanır. Mantralar, meditasyonlar ve özel nefes teknikleri içerir.

Iyengar Yoga: Iyengar yoga, pozların doğru bir şekilde yapılmasına odaklanır ve sıklıkla yoga aksesuarları kullanılır.

Yin Yoga: Yin yoga, pozları uzun süre boyunca sürdürmeyi ve derin esnemeyi teşvik eder. Bağ dokuları ve eklem esnekliğini artırmayı amaçlar.

Restoratif Yoga: Restoratif yoga, rahatlamayı ve yeniden enerji kazanmayı hedefler. Dinlenme pozlarına ve destekleyici aksesuarlara dayanır.

Aerial Yoga: Aerial yoga, bez hamaklar kullanılarak yapılan bir uygulamadır. Esneklik ve dengeyi artırmayı amaçlar.

KAÇ ÇEŞİT YOGA VARDIR?

Yoga'nın birçok farklı çeşidi vardır ve bu çeşitler sürekli olarak evrilebilir. Dünya genelinde uygulanan sayısız yoga çeşidi bulunmaktadır ve her biri farklı bir odak ve amaç taşır. Hangi yoga türünün sizin için en uygun olduğunu belirlemek için farklı stilleri denemek önemlidir. Yoga, vücut, zihin ve ruh sağlığını geliştirmeye yardımcı olan çok yönlü bir uygulamadır.