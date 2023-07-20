YKS yerleştirme puanı nedir? 2023 YKS yerleştirme puanı ne demek, ne anlama geliyor? YKS yerleştirme puanı ne işe yarar?

YKS sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte YKS yerleştirme puanı nedir? Sorusu merak edilmeye başlandı ve bu nedenle sınav sonuçlarında yer almakta olan puanların hangisini baz alınması gerektiğine dair araştırmalar sürüyor. Peki, YKS yerleştirme puanı nedir? YKS yerleştirme puanı ne demek, ne anlama geliyor? YKS yerleştirme puanı ne işe yarar?

Yks yerleştirme puanı, sonuçların açıklanmasının ardından sınava katılan adayların en çok merak ettikleri sorular arasında yerini aldı. Adaylar, yerleştirmelerin hangi puanı baz alarak yapılacağına öğrenmek için internet üzerinde YKS yerleştirme puanı ne işe yarar? Sorusuna ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Peki, YKS yerleştirme puanı nedir? YKS tercih yaparken yerleştirme puanı ile mi yapılır? YKS yerleştirme puanı ne demek, ne anlama geliyor? YKS yerleştirme puanı ne işe yarar?

YKS YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?

YKS yerleştirme puanı, ağırlıklı orta öğretim başarı puanının 0,15 katsayısı (meslek liseli öğrencilerin ek puanla yerleşebildikleri program için AOBP 0,21 katsayısı) ile çarpılarak, ham puana eklenmesiyle ortaya çıkan puan türüdür. Yani burada yer almakta olan puan, sınav sonucunuzun ham halini yansıtmamaktadır.

YKS TERCİH YAPARKEN YERLEŞTİRME PUANI İLE Mİ YAPILIR?

YKS sınav sonuçları ile tercih yaparken kullanılan puan, "Yerleştirme Puanı"'dır. Bu puan türü haberimiz içerisinde bahsettiğimiz gibi ağırlıklı orta öğretim başarı puanının 0,15 katsayısı ile çarpılarak elde edilen puanın ham (sınav puanı) puana eklenmesi ile oluşur. YKS sonuçlarında yerleştirme puanları ve başarı sıralamaları, tercihlerde etkili olacaktır. Bu nedenle tercih yaparken birçok faktörü göz önünde bulundurularak tercih yapılmalıdır.