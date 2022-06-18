Yks'ye bu yıl kaç kişi girecek? Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi. Yks'ye kaç kişi girecek 2022? YKS (TYT - AYT - YDT) sınavına bu sene kaç kişi katıldı? Bu yıl Üniversite sınavına kaç milyon kişi başvurdu?

2022 YKS NE ZAMAN?

2022 - TYT : 18 Haziran 2022 Cumartesi, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

2022 - AYT : 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

2022 - YDT : 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

YKS'YE BU YIL KAÇ KİŞİ KATILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre, YKS'ye bu yıl 3 milyon 243 bin 425 aday başvurmuştur.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 3 milyon 243 bin 425 aday ile rekor başvurunun yapıldığı 2022 YKS'nin, şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM'nin bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu olduğunu belirtti.

ÖSYM'nin uyguladığı en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı sınavın 2022 YKS olduğunu vurgulayan Aygün, "Bu sınav şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM'nin bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonudur. Üç oturumdan oluşan YKS, KKTC Lefkoşa dahil olmak üzere toplam 208 sınav merkezinde uygulanacak. Ayrıca Ankara Çubuk, Ankara Kahramankazan, Ankara Pursaklar, Balıkesir Gönen, Konya Karapınar, Mardin Nusaybin, Mersin Erdemli ve Sivas Şarkışla ilçelerinde olmak üzere 8 ilçede bu yıl ilk defa YKS gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Aygün, YKS kapsamında yürütülen hazırlık çalışmalarına ilişkin, "Sınav evrakının hazırlanması, basımı ve paketlenmesi 44 gün sürdü. Yaklaşık 5,5 milyon sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. Sınav evrakının basımı, paketlenmesi ve araçlara yüklenme işlemleri tamamlandı. Sınav evrakının sınav merkezlerine naklinde 468 şehirler arası nakil aracı kullanılacak. Sınavlarda üç oturumda toplam 869 bin 374 kişi görev alacak." bilgisini verdi.

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