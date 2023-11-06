ÖSYM tarafından TYT-AYT sınavlarının yapılacağı YKS sınav tarihleri açıklandı. YKS sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından YKS'ye kaç gün kaldı 2024? TYT-AYT sınavına kaç gün var? merak edildi. İşte, üniversite sınavına kaç gün kaldı? Yanıtı...

Yks'ye kaç gün kaldı 2024? ÖSYM tarafından TYT-AYT sınavlarının yapılacağı YKS sınav tarihleri açıklandı. YKS sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından YKS'ye kaç gün kaldı 2024? TYT-AYT sınavına kaç gün var? merak edildi. İşte detaylar...

YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?

YKS 2024'e 215 gün kaldı.

YKS TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacak.

TYT-AYT NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran, Alan Yeterlilik ve ve Yabancı Dil Testleri 9 Haziran'da yapılacak.

2024 SINAV TARİHLERİ