Haberler

YKS'ye kaç gün kaldı 2024? TYT-AYT sınavına kaç gün var?

 - Güncelleme:

Gündem Haberleri

ÖSYM tarafından TYT-AYT sınavlarının yapılacağı YKS sınav tarihleri açıklandı. YKS sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından YKS'ye kaç gün kaldı 2024? TYT-AYT sınavına kaç gün var? merak edildi. İşte, üniversite sınavına kaç gün kaldı? Yanıtı...

Yks'ye kaç gün kaldı 2024? ÖSYM tarafından TYT-AYT sınavlarının yapılacağı YKS sınav tarihleri açıklandı. YKS sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından YKS'ye kaç gün kaldı 2024? TYT-AYT sınavına kaç gün var? merak edildi. İşte detaylar...

YKS 2024'e 215 gün kaldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacak.

YKS'ye kaç gün kaldı 2024? TYT-AYT sınavına kaç gün var?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran, Alan Yeterlilik ve ve Yabancı Dil Testleri 9 Haziran'da yapılacak.

  • Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran'da,
  • Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan'da,
  • Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da,
  • Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da,
  • 2. gün oturumları 21 Temmuz'da,
  • KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta,
  • KPSS Ön Lisans 1 Eylül'de,
  • KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de,
  • KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.
Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

YKS Gündem Yaşam Haberler

title