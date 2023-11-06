YKS'ye kaç gün kaldı 2024? TYT-AYT sınavına kaç gün var?
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ÖSYM tarafından TYT-AYT sınavlarının yapılacağı YKS sınav tarihleri açıklandı. YKS sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından YKS'ye kaç gün kaldı 2024? TYT-AYT sınavına kaç gün var? merak edildi. İşte, üniversite sınavına kaç gün kaldı? Yanıtı...
Yks'ye kaç gün kaldı 2024? ÖSYM tarafından TYT-AYT sınavlarının yapılacağı YKS sınav tarihleri açıklandı. YKS sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından YKS'ye kaç gün kaldı 2024? TYT-AYT sınavına kaç gün var? merak edildi. İşte detaylar...
YKS 2024'e 215 gün kaldı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacak.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran, Alan Yeterlilik ve ve Yabancı Dil Testleri 9 Haziran'da yapılacak.
- Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran'da,
- Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan'da,
- Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da,
- Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da,
- 2. gün oturumları 21 Temmuz'da,
- KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta,
- KPSS Ön Lisans 1 Eylül'de,
- KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de,
- KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.