YKS ve LGS hangi konular sınavda çıkmayacak 2023? Bu yıl YKS ve LGS sınavlarında hangi konular soru olarak sorulmayacak?
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından öğrenciler, YKS ve LGS hangi konular sınavda çıkmayacak 2023? Bu yıl YKS ve LGS sınavlarında hangi konular soru olarak sorulmayacak? merak etti. İşte detaylar...
Yks'de hangi konular sınavda sorulmayacak? Lgs'de hangi konular sınavda çıkmayacak? YKS ve LGS sınavlarında hangi konulardan soru çıkmayacak? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, YKS ve LGS hangi konular sınavda çıkmayacak 2023? Bu yıl YKS ve LGS sınavlarında hangi konular soru olarak sorulmayacak? İşte ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, Yks'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız'' ifadelerini kullandı.
Buna göre 8. sınıfın 2. dönem konuları ve 12. sınıfın 2. dönem konuları bu yıl sınavda soru olarak sorulmayacak.
12. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK KONULARI NELER?
5. ÜNİTE: Türev
Anlık Değişim Oranı ve Türev
Türevin Uygulamaları
6. ÜNİTE: İntegral
Belirsiz İntegral
Belirli İntegral ve Uygulamaları
12. SINIF 2. DÖNEM GEOMETRİ KONULARI NELER?
7. ÜNİTE: Analitik Geometri
Çemberin Analitik İncelenmesi
12. SINIF 2. DÖNEM FİZİK KONULARI NELER?
4. ÜNİTE: Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
Radyoaktivite
5. ÜNİTE: Modern Fizik
Özel Görelilik
Kuantum Fiziğine Giriş
Fotoelektrik Olayı
Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
6. ÜNİTE: Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
Görüntüleme Teknolojileri
Yarı İletken Teknolojisi
Süper İletkenler
Nanoteknoloji
Laser Işınları
12. SINIF 2. DÖNEM KİMYA KONULARI NELER?
3. ÜNİTE: Organik Bileşikler
Hidrokarbonlar
Fonksiyonel Gruplar
Alkoller
Eterler
Karbonil Bileşikleri
Karboksilik Asitler
Esterler
4. ÜNİTE: Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
Fosil Yakıtlar
Alternatif Enerji Kaynakları
Sürdürülebilirlik
Nanoteknoloji
12. SINIF 2. DÖNEM BİYOLOJİ KONULARI NELER?
3. ÜNİTE: Bitki Biyolojisi
Bitkilerin Yapısı
Bitkilerde Madde Taşınması
Bitkilerde Eşeyli Üreme
4. ÜNİTE: Canlılar ve Çevre
Canlılar ve Çevre
2. Dönem Coğrafya Konuları
Küresel Ticaret
Türkiye'deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler
Anadolu'nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret Yolları
Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri
Türkiye Turizmi
Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisi
Türkiye'nin Kültürel Mirası
Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları
Türkiye'nin Turizm Politikaları
Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri
3. ÜNİTE: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
Jeopolitik Konum
Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri
Türkiye'nin Jeopolitik Konumu
Türkiye'nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri
Türk Kültürü Havzası
Ülkeler Arası Etkileşim
Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler
Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli
Enerji Güzergahları ve Etkileri
Çatışma Bölgeleri
4. ÜNİTE: Çevre ve Toplum
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar
Doğal Çevrenin Sınırlılığı
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları
Çevre Politikaları
Ülkelerin Çevre Sorunların Yaklaşımları
Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler
Çevresel Örgütler
Çevre Anlaşmaları ve Etkileri
Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler
12. SINIF 2. DÖNEM İNKILAP TARİHİ KONULARI NELER?
4. ÜNİTE: İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
Atatürk Dönemi'nde İç Politikadaki Gelişmeler
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Başlıca Gelişmeler
İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Gelişmeler
5. ÜNİTE: II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
II. Dünya Savaşı
II. Dünya Savaşı'nda Türkiye
II. Dünya Savaşı'nın Sonuçları
6. ÜNİTE: II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
1945-1950 Yılları Arasında Türkiye
II. Dünya Savaşı Sonrasında Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası
1950'lerde Türkiye
7. ÜNİTE: Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
1960 Sonrasında Dünya Siyaseti
1960'lardan itibaren Türk Dış Politikası
1960-1990 Yılları Arasında Türkiye
8. ÜNİTE: XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
1990 Sonrasında Türkiye
1990 Sonrasında Dünya'daki Gelişmeler ve Türkiye Etkileri
12. SINIF 2. DÖNEM EDEBİYAT KONULARI NELER?
4. ÜNİTE: Roman
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950 Arası) Türk Romanı
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1950-1980 Arası) Türk Romanı
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
Dünya Edebiyatında Roman
Paragrafta Anlam
5. ÜNİTE: Tiyatro
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu
6. ÜNİTE: Deneme
Dünya Edebiyatında Deneme
Cumhuriyet Dönemi'nde (1923-1960 Arası) Deneme
Cumhuriyet Dönemi'nde (1960 Sonrası) Deneme
7. ÜNİTE: Söylev (Nutuk)
Cumhuriyet Dönemi'nde Söylev
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev
12. SINIF 2. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ KONULARI NELER?
3. ÜNİTE: İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu
Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar:
Yesevilik
Kadirilik
Rifailik
Mevlevilik
Nakşibendilik
Alevilik-Bektaşilik
Alevilik ve Bektaşilikte Temel Kavram ve Erkânlar
Kur'an'dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet
4. ÜNİTE: Güncel Dini Meseleler
Dini Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler
İktisadi Hayatla İlgili Meseleler
Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler
Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler
Kur'an'dan Mesajlar: En'âm suresi 151-152. Ayetler
5. ÜNİTE: Hint ve Çin Dinleri
Hinduizm
Budizm
Konfüçyanizm
Taoizm
12. SINIF 2. DÖNEM YABANCI DİL KONULARI NELER?
12.5 Psychology – Psikoloji
12.6 Favors – İyilik
12.7 News Stories – Haber Hikayeleri
12.8 Alternative Energy – Alternatif Enerji
12.9 Technology – Teknoloji
12.10 Manners – Davranış, Tutum
12. SINIF 2. DÖNEM MANTIK KONULARI NELER?
3. ÜNİTE: Mantık ve Dil
Dilin Farklı Görevleri
Düşünce ve Dil İlişkisi
Dilin Görevleri
Bilgi Aktarma ve Dil
Bilgi Aktarmayı Aksatan Etkenler
Anlama ve Tanımlara
Anlama
Tanımlama
4. ÜNİTE: Sembolik Mantık
Sembolik Mantığa Giriş
Önermeler Mantığı
Önerme ve Yapısı
Basit ve Bileşik Önermeler
Önerme Eklemleri
Çıkarım
Sembolleştirme
Yorumlama
Doğruluk Çizelgesi
Çözümleyici Çizelge (Ağaç Yöntemi)
Niceleme Mantığı
Sembolleştirme
Temel Kavramlar
Temel Kurallar
Geçerlilik
Çok Değerli Mantık
Üç Değerli Mantık
Bulanık Mantık
2. Dönem Matematik Ders Konuları
Doğrusal Denklemler Konusu
Eşitsizlikler Konusu
Üçgenler Konusu
Eşlik ve Benzerlik Konusu
Dönüşüm Geometrisi Konusu
Geometrik Cisimler Konusu
2. Dönem Türkçe Ders Konuları
Parçada Anlam Konusu
Fiilde Çatı Konusu
Cümlede Anlam Konusu
Görsel Okuma Konusu
Yazım Kuralları Konusu
Noktalama İşaretleri Konusu
Anlatım Bozuklukları Konusu
2. Dönem İngilizce Ders Konuları
Adventures Konusu
Tourism Konusu
Chores Konusu
Science Konusu
Natural Forces Konusu
2. Dönem Fen Bilimleri Ders Konuları
Basit Makineler / Fiziksel Olaylar Konusu
Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam Konusu
Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar Konusu
2. Dönem İnkılap Tarihi Ders Konuları
Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Konusu
Demokratikleşme Çabaları Konusu
Atatürkçülük Konusu
Atatürk Dönemi Konusu
Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü Konusu
İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası Konusu
2. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Konuları
Hz. Muhammed'in Örnekliği Konusu
Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri Konusu