ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları için başvuruları tarihi açıklandı. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre belli olan tarihin ardından YKS, TYT sınav ücreti son ödeme tarihi ne zaman bitiyor 2023? YKS sınav ücreti ödeme ne zaman son? soruları aratıldı.

Öğrencilerin gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler arasında YKS sınav ücreti ödeme ne zaman son? sorusu yer alıyor. ÖSYM tarafından 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Peki, YKS, TYT sınav ücreti son ödeme tarihi ne zaman bitiyor 2023? YKS sınav ücreti ödeme ne zaman son?

YKS, TYT SINAV ÜCRETİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS sınav ücreti ödeme son tarihi23 Mart olarak belirlendi.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2023?

Sadece TYT sınavına girecek adaylar 115 TL,

TYT ile beraber AYT veya YDT sınavına girecek adaylar 115 TL,

TYT, AYT ve YDT sınavlarının hepsine girecek olan adaylar ise 345 TL ücret ödeyecek.

YKS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?



ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak. Depremden etkilenen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

ÖSYM'den yapılacak açıklamada, "2023 YKS başvurularında "afet bölgesi" ilan edilen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak." denildi.

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