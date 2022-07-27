YKS tercihleri nereden yapılıyor? YKS tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak? - Haberler

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YKS tercihleri nereden yapılıyor? YKS tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak?

YKS tercihleri nereden yapılıyor? YKS tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavı sonuçları açıklandı. Ardından YKS tercihleri nereden yapılıyor ve YKS tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak gündeme geliyor. Peki, YKS tercihleri nereden yapılıyor? YKS tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak?

 - Güncelleme:

Yks tercihleri nereden yapılıyor ve YKS tercihleri başladı mı soruları gündeme geliyor. Tercihler, YKS tercih ve kontenjan kılavuzu göz önüne alınarak ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapılacak. YKS tercihleri nereden yapılıyor? YKS tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizdedir…

YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

YKS tercihleri 22 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylar 27 Temmuz- 5 Ağustos tarihleri arasında tercih yapacaktır.

YKS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIYOR?

Adaylar tercihlerini https://osym.gov.tr/ web sitesinden yapacaktır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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