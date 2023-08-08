YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih döneminde heyecan devam ediyor. YKS sınavına giren ve tercih yapacak olan adaylar ise YKS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS tercihler nereden, nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

Yks tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS tercihler nereden, nasıl yapılır? soruları tercih yapacak olan öğrencilerin gündeminde yer aldı. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber tercih dönemi başladı. Tercih yapacak olan öğrenciler ise YKS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS tercihler nereden, nasıl yapılır? sorularını araştırıyor. İşte YKS tercih ücreti hakkında merak edilenler...

YKS TERCİH NE ZAMAN YAPILACAK?



Yks Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başladı. Tercih işlemleri 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Tercih sonuçları ise tercih döneminin bitmesinin ardından yapılacak olan değerlendirmelerin sonrasında belli olacak.

YKS TERCİH SON GÜN SAAT KAÇTA 2023?

2023 YKS sonuçlarının duyurulmasının ardından, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2023-YKS tercih süreci 27 Temmuz'da başlatıldı. 2023 üniversite tercihleri, 27 Temmuz'da başlayarak 8 Ağustos'ta sona erecek. Bu aşamadan sonra değerlendirme faaliyetlerine girişecek olan ÖSYM, en geç 25 Ağustos tarihine kadar sonuçları duyurmayı planlıyor. Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59'da sonlandırılacaktır.

YKS TERCİH ÜCRETİ VAR MI 2023?

YKS sınavına giren ve tercih yapacak olan adaylar herhangi bir tercih ücreti ödemeyecek.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı 2023-YKS sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı.

YKS SINAV SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Yks sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Öğrenciler Yks'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

SINAV BİRİNCİLERİ TEK TEK İLAN EDİLDİ

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, açıklamasında sınav birincilerini tek tek okudu: "Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya) Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi."

3 milyon 500 bin üzerinde adayın başvurduğunu söyleyen Ersoy, "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır" dedi.