YKS tercihleri ne zaman? Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak?

Son dakika: Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2022 YKS sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı. 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabiliyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi.

TERCİH İŞLEMLERİ 27 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

2022- Yks Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun da bu hafta içinde yayımlanacağını duyuran Aygün, "2022- Yks tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında https://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır" ifadesini kullandı.