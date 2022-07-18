ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya üzerinden "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını açıkladık." ifadeleri ile YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler tercih tarihlerine çevrildi. Peki, YKS tercihleri ne zaman? 2022 Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar haberimizde...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

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