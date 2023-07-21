YKS tercihi ne zaman başlıyor 2023? TYT- AYT tercih nasıl, nereden yapılır? YKS tercih sorgulama ekranı!

YKS sonuçları açıklanması sonrasında YKS tercihleri ne zaman başladığı araştırılıyor. TYT- AYT tercih nasıl, nereden yapılır ve YKS tercih sorgulama ekranı merak ediliyor. YKS tercihler ne zaman başlıyor 2023 ve TYT- AYT tercih nasıl, nereden yapılır gündeme geliyor. YKS tercih sorgulama ekranı öğrenciler tarafından gündeme geliyor. Peki, YKS tercihler ne zaman başlıyor 2023? TYT- AYT tercih nasıl, nereden yapılır? YKS tercih sorgulama ekranı!

YKS tercihler ne zaman başlıyor 2023 ve TYT- AYT tercih nasıl, nereden yapılır gündeme geliyor. YKS tercih sorgulama ekranı araştırılıyor. 3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı 2023-YKS sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı. YKS tercihler ne zaman başlıyor 2023? TYT- AYT tercih nasıl, nereden yapılır? YKS tercih sorgulama ekranı merak ediliyor. YKS tercihler ne zaman başlıyor 2023? TYT- AYT tercih nasıl, nereden yapılır? YKS tercih sorgulama ekranı! Detaylar haberimizdedir…

YKS TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?

YKS Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

YKS sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Öğrenciler Yks'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

TYT- AYT TERCİH NASIL YAPILIR?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, açıklamasında sınav birincilerini tek tek okudu: "Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya) Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi."

3 milyon 500 bin üzerinde adayın başvurduğunu söyleyen Ersoy, "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır" dedi.

TABAN VE TAVAN PUANLAR BELİRLENECEK

YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. 2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. YKS sonuçlarının açıklanması ile ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar yer alacak.

YKS TERCİH SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ