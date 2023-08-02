YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih döneminde heyecan devam ediyor. YKS sınavına giren ve tercih yapacak olan adaylar ise YKS tercih ücreti var mı 2023? YKS tercih ücreti ödeniyor mu? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

Yks tercih ücreti var mı 2023? YKS tercih ücreti ödeniyor mu? soruları tercih yapacak olan öğrencilerin gündeminde yer aldı. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber tercih dönemi başladı. Tercih yapacak olan öğrenciler ise YKS tercih ücreti var mı 2023? YKS tercih ücreti ödeniyor mu? sorularını araştırıyor. İşte YKS tercih ücreti hakkında merak edilenler...

YKS TERCİH ÜCRETİ VAR MI 2023?

YKS sınavına giren ve tercih yapacak olan adaylar herhangi bir tercih ücreti ödemeyecek.

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Yks Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başladı. Tercih işlemleri 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Tercih sonuçları ise tercih döneminin bitmesinin ardından yapılacak olan değerlendirmelerin sonrasında belli olacak.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı 2023-YKS sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı.

YKS SINAV SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Yks sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Öğrenciler Yks'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

SINAV BİRİNCİLERİ TEK TEK İLAN EDİLDİ

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, açıklamasında sınav birincilerini tek tek okudu: "Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya) Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi."

3 milyon 500 bin üzerinde adayın başvurduğunu söyleyen Ersoy, "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır" dedi.