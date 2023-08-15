ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınavının yapılmasıyla beraber tercih dönemi heyecanı başlamıştı. Sınava giren adayların tercih dönemini tamamlamasının ardından YKS tercih sonuçlarına nereden bakılıyor? ÖSYM YKS tercih sorgulama nasıl yapılır? YKS tercih sonuç ekranı araması yapıldı.

Yks sınavının tamamlanmasının ardından öğrenciler tercihlerin ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavın ardından tercih yapan öğrenciler YKS tercih sonuçlarına nereden bakılıyor? ÖSYM YKS tercih sorgulama nasıl yapılır? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar!

YKS TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIYOR?

Yks sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Öğrenciler Yks'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Sınava giren adaylar için tercih dönemi 8 Ağustos tarihinde sona ermişti. Tercih döneminin bitmesinin ardından YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Üniversite kayıtları 28 Ağustos'ta başlayacak bu nedenle tercih sonuçlarının da 14- 26 Ağustos tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor.

YKS TERCİHLER DÖNEMİ BİTTİ Mİ?

Yks Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde yapıldı.

YKS TERCİH SON GÜN SAAT KAÇTA 2023?

2023 YKS sonuçlarının duyurulmasının ardından, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2023-YKS tercih süreci 27 Temmuz'da başlatıldı. 2023 üniversite tercihleri, 27 Temmuz'da başladı ve 8 Ağustos'ta sona erdi.

YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı 2023-YKS sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı.