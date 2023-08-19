YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır? ÖSM sonuçları hangi sitede?
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2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır? ÖSM sonuçları hangi sitede?
Milyonlarca üniversiteli adayının merakla beklediği haber geldi. ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden görebilecek. Peki, YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır? ÖSM sonuçları hangi sitede?
YKS TERCİHLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Milyonlarca üniversiteli adayının merakla beklediği haber geldi. ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden görebilecek.
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