YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2023 YKS TERCİH SONUÇLARI!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Adaylar, tercih sonuçlarının hangi saatte ilan edileceğini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2023 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2023- Yks tercih süreci 27 Temmuz'da başlatıldı. Tercih işlemlerinin 8 Ağustos'ta sona ermesinin ardından sonuçlar merak konusu oldu. Milyonlarca aday tarafından YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı saat araştırılıyor.Peki, YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2023 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

YKS TERCİH NE ZAMAN BİTTİ?

YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde yapıldı.

YKS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Tercih döneminin bitmesinin ardından YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Üniversite kayıtları 28 Ağustos'ta başlayacak bu nedenle tercih sonuçlarının da 14- 26 Ağustos tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor.