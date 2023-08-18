Milyonlarca öğrencinin girdiği YKS sınavının tamamlanmasının ardından YKS tercih sonuçlarına gözler çevrildi. Sonuçların 18 Ağustos tarihinde açıklanmasını bekleyen birçok öğrenci YKS tercih sonuçları neden açıklanmadı? sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS tercih sonuçları neden açıklanmadı? YKS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı, ne zaman açıklanacak?

Yks tercih sonuçları neden açıklanmadı? Sorusu, 18 Ağustos tarihinde YKS tercih sonuçlarının açıklanmasını beklemekte olan adaylar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Geçtiğimiz yılın açıklanma tarihlerini göz önünde bulundurarak birçok kişi sonuçların bugün içerisinde açıklanmasını bekliyor. Peki, YKS tercih sonuçları neden açıklanmadı? YKS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı, ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

YKS tercih sonuçlarının açıklanması için net bir tarih verilmedi. Bu nedenle tahmini olarak belirtilen tarihler arasında YKS tercih sonuçları açıklanacaktır. 18 Ağustos tarihi, YKS tercih sonuçlarının açıklanabileceği günler arasında yer almaktadır. Bu nedenle sonuçların açıklanmaması ihtimaller dahilindedir. YKS tercihleri geçtiğimiz yıl 15 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilmişti. Bu yıl da benzer şekilde YKS tercih sonuçlarının ağustos ayının üçüncü haftasında paylaşılması bekleniyor.

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YKS 2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.