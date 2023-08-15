YKS TERCİH SONUÇLARI nasıl ve nereden öğrenilir? ÖSYM Sonuç açıklama sistemi!

YKS tercih dönemi bitti ve öğrenciler hayallerindeki üniversitelere kavuşmak için merakla bekliyor. Geçtiğimiz yıl yine ağustos ayında açıklanan sonuçlar araştırılıyor. Peki, YKS tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? ÖSYM Sonuç açıklama sistemi! İşte konu hakkında detaylar…

ÖSYM tarafından uygulanan YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde uygulandı. Sınava giren adaylar tercih döneminde tercihlerini yaptı ve tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanacağı tarihi merak ediyor.Peki, YKS tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? ÖSYM Sonuç açıklama sistemi! İşte konu hakkında detaylar… İşte detaylar...

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Sınava giren adaylar için tercih dönemi 8 Ağustos tarihinde sona ermişti. Tercih döneminin bitmesinin ardından YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama gelmedi. Üniversite kayıtları 28 Ağustos'ta başlayacak bu nedenle tercih sonuçlarının da 14- 26 Ağustos tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor.

ÖSYM SONUÇ AÇIKLAMA SİSTEMİ

Yks sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Öğrenciler Yks'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

ÖSYM sınav sonuçlarına giriş ekranı için BURAYA tıklayınız.