YKS tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar ve aileleri, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Üniversite yerleştirmelerinin sonuçlarına nasıl ulaşılabileceği konusunda bilgi arayışı devam ediyor. Peki, YKS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? Üniversite yerleştirmeleri açıklandı mı? İşte detaylar...

Yks tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca adayın girdiği YKS tercih işlemleri sona erdi. Üniversite tercihi yapan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. 2023 üniversite yerleştirmeleri ne zaman açıklanacak sorusu en çok aratılan soru oldu. YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Peki, YKS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? Üniversite yerleştirmeleri açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Öğrenciler Yks'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.