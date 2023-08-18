YKS tercih sonuçları erken açıklanır mı? YKS tercihleri ne zaman açıklanacak 2023?

YKS sınava giren adaylar yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Arama motorlarında ise YKS sonuçları erken açıklanır mı? YKS tercihleri ne zaman açıklanacak 2023? araması yapılıyor.

Yks, Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemidir. YKS sınavına giren adaylar tercih döneminin sona ermesiyle beraber YKS sonuçları erken açıklanır mı? YKS tercihleri ne zaman açıklanacak 2023? aramasını yapıyor. İşte detaylar...

YKS TERCİH SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI??

YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Sınava giren adaylar için tercih dönemi 8 Ağustos tarihinde sona ermişti. Tercih döneminin bitmesinin ardından YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayı içerisinde açıklanması beklenirken belirli bir tarih duyurulmadı.

Üniversite kayıtları 28 Ağustos'ta başlayacak bu nedenle tercih sonuçlarının da 14- 26 Ağustos tarihleri arasında erişime açılması tahmin ediliyor.

ÖSYM YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

YKS TERCİHLER DÖNEMİ BİTTİ Mİ?

Yks Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde yapıldı.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI E- DEVLET!

3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı 2023- Yks sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

E - Devlet ÖSYM sınav sonuçlarına giriş ekranı için BURAYA tıklayınız.

YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı 2023-YKS sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı.

YKS SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Yks sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Öğrenciler Yks'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

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YKS OKUL PUANI NASIL EKLENİR?

3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı 2023-YKS sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Öğrencinin diploma notları 0.12 katsayı ile çarpılarak, yerleştirme puanlarına ekleniyor. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) olarak tanımlanan bu puanın yerleştirme puanına en düşük katkısı 30, en yüksek 60 oluyor.