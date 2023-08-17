YKS sınavına ÖSYM tarafından uygulanan sınavdır. Sınava giren adaylar ise yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Arama motorlarında ise YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? Son dakika! ÖSYM yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları öğrenme ekranı araması yapılıyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemidir. YKS sınavına giren adaylar tercih döneminin sona ermesiyle beraber YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? Son dakika! ÖSYM yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları öğrenme ekranı aramasını yapıyor. Detaylar haberimizde...

YKS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Sınava giren adaylar için tercih dönemi 8 Ağustos tarihinde sona ermişti. Tercih döneminin bitmesinin ardından YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Henüz bir açıklama gelmedi.

Üniversite kayıtları 28 Ağustos'ta başlayacak bu nedenle tercih sonuçlarının da 14- 26 Ağustos tarihleri arasında erişime açılması tahmin ediliyor.

YKS TERCİHLER DÖNEMİ BİTTİ Mİ?

Yks Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde yapıldı.

YKS TERCİH SON GÜN SAAT KAÇTA 2023?

2023 YKS sonuçlarının duyurulmasının ardından, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2023-YKS tercih süreci 27 Temmuz'da başlatıldı. 2023 üniversite tercihleri, 27 Temmuz'da başladı ve 8 Ağustos'ta sona erdi.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA E- DEVLET!

3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı 2023- Yks sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

E - Devlet ÖSYM sınav sonuçlarına giriş ekranı için BURAYA tıklayınız.

YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı 2023-YKS sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı.

YKS SINAV SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Yks sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Öğrenciler Yks'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.