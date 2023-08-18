Üç aşamalı YKS sınavları, ÖSYM tarafından başarıyla tamamlandı ve şimdi tercih aşamasına odaklanılıyor. 27 Temmuz Perşembe günü başlayan tercih süreci, 8 Ağustos 2023 tarihine kadar devam etti; bu süre zarfında geleceğin eğitim yolu şekillenecek. Adaylar, tercih sonuçlarına göre hangi üniversite ve bölümde eğitim alacaklarını öğrenme merakı içerisindeler. Peki, YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Son dakika YKS sonuçları ne zaman açıklanıyor, bugün açıklanacak mı?

Yks tercih sonuçlarına dair beklenen an heyecanla yaklaşıyor. Milyonlarca üniversite adayı, "Yks tercih sonuçları açıklandı" duyurusunu ÖSYM'den bekliyor, bu haberin heyecanını yaşıyor. 2023 Üniversite YKS yerleştirme sonuçları için geri sayım başlamış durumda. Adaylar, YKS tercih robotunun sunmuş olduğu taban puanları ve başarı sıralamalarına göre tercihlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapmıştır. ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını hassas bir çalışma ile hazırlayarak, bu yıl hangi üniversitelere yerleştirildiklerini öğrenmek isteyen adayların beklentilerini karşılayacak bir sonuç sunacak. Ancak, ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarını ne zaman açıklayacağına dair kesin bir bilgi şu an için mevcut değil. YKS yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanıp açıklanmadığına dair detaylar ve son gelişmeler haberimizde yer alıyor. Peki, YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Son dakika YKS sonuçları ne zaman açıklanıyor, bugün açıklanacak mı? İşte detaylar…

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bu yıl Yükseköğretim Kurumları sınavları, 17-18 Haziran tarihlerinde, Türkiye genelinde rekor düzeyde katılım gösterilerek gerçekleşti. Sınav sonuçları 20 Temmuz tarihinde adayların erişimine sunuldu ve bunun ardından tercih süreci 9 Ağustos'ta sona erdi. Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, YKS tercih sonuçları internet üzerinden erişilebilir durumda olacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Geçtiğimiz yıl, tercih işlemleri sona erdikten 10 gün sonra tercih sonuçları kamuoyuyla paylaşılmıştı. 2023 YKS yerleştirme sonuçlarının bu yıl en geç Cuma gününe kadar (18 Ağustos) duyurulması öngörülüyor. ÖSYM, yerleştirme sonuçlarının erişime açılmasını yoğunluğu azaltmak amacıyla genellikle sabah erken saatlerde veya gece geç saatlerde gerçekleştiriyor. Eğer son dakika bir açıklama gelirse, YKS tercih sonuçları 2023 hakkındaki tüm detayları haberimize eklemiş olacağız. Ancak 18 Ağustos saat 16.00 itibarıyla YKS tercih sonuçları henüz duyurulmamış durumda.