YKS TERCİH SONUÇ EKRANI | YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS sınav tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sınavına giren adayların sınav sonuçlarını öğrenmesinin ardından başlayan tercih dönemi sona erdi. Tercihlerini yapan adaylar şimdi ise yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS sınav tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları yapıldı. YKS sınavına giren adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasının ardında YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırdı. Arama motorlarında ise YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS sınav tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Sınava giren adaylar için tercih dönemi 8 Ağustos tarihinde sona ermişti. Tercih döneminin bitmesinin ardından YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama gelmedi.

YKS TERCİHLER DÖNEMİ BİTTİ Mİ?

Yks Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde yapıldı.

YKS TERCİH SON GÜN SAAT KAÇTA 2023?

2023 YKS sonuçlarının duyurulmasının ardından, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2023-YKS tercih süreci 27 Temmuz'da başlatıldı. 2023 üniversite tercihleri, 27 Temmuz'da başladı ve 8 Ağustos'ta sona erdi.

YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı 2023-YKS sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı.

YKS SINAV SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Yks sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Öğrenciler Yks'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.