YKS TERCİH SON GÜN SAAT KAÇTA 2023? YKS yerleştirme, tercih başvurusu saat kaçta bitecek?

Yks Tercih Kılavuzu ve kontenjan bilgileri doğrultusunda yapılan tercihler, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden tamamlanabilecek. Aday öğrencilerin merak ettiği bir diğer konu ise YKS tercih son gün saat kaçta 2023? Oldu. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Peki, YKS yerleştirme, tercih başvurusu saat kaçta bitecek? İşte detaylar…

YKS TERCİH SON GÜN SAAT KAÇTA 2023?

2023 YKS sonuçlarının duyurulmasının ardından, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2023-YKS tercih süreci 27 Temmuz'da başlatıldı. 2023 üniversite tercihleri, 27 Temmuz'da başlayarak 8 Ağustos'ta sona erecek. Bu aşamadan sonra değerlendirme faaliyetlerine girişecek olan ÖSYM, en geç 25 Ağustos tarihine kadar sonuçları duyurmayı planlıyor. Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59'da sonlandırılacaktır.

YKS YERLEŞTİRME, TERCİH BAŞVURUSU SAAT KAÇTA BİTECEK?

Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine girerek T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak gerçekleştireceklerdir. Tercih işlemleri, kılavuzda belirtilen kurallara uygun olarak yapılmalı ve ekrandaki yönergeler doğrultusunda tamamlanmalıdır. Tercih işlemleri için başvuru merkezleri kullanılmayacaktır. Posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri kabul edilmeyecektir; sadece elektronik ortamda yapılan tercihler işleme alınacaktır. Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.