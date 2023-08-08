Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS tercih süreci hakkında bilgiler araştırılıyor. YKS tercih süreci ne zaman sona erecek ve bugün son gün mü? İşte detaylar...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak adaylar tarafından son gün saat kaça kadar tercih yapılacağı araştırılmaktadır. 3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşmektedir. Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından 20 Temmuz'da açıklanmıştır. Sonuçlarını öğrenen adaylar için tercih işlemi başlamıştır. Tercih yapacak adaylar geçen yılın taban ve tavan puanlarına göre üniversite tercihlerini gerçekleşmektedir. 27 Temmuz'da başlayan tercih işlemi 8 Ağustos tarihinde sona erecektir. YKS son gün tercih saat kaça kadar yapılabilecek merak konusu oldu. Peki, YKS tercih saat kaçta bitiyor? YKS tercih bugün son gün mü? YKS son gün tercih saat kaça kadar? Detaylar haberimizde...

YKS TERCİH SAAT KAÇTA BİTİYOR?

2023 YKS sonuçlarının duyurulmasının ardından, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2023-YKS tercih süreci 27 Temmuz'da başlatıldı. 2023 üniversite tercihleri, 27 Temmuz'da başlayarak 8 Ağustos'ta sona erecek. Bu aşamadan sonra değerlendirme faaliyetlerine girişecek olan ÖSYM, en geç 25 Ağustos tarihine kadar sonuçları duyurmayı planlıyor. Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59'da sonlandırılacaktır.

3 MİLYON 500 BİN ÖĞRENCİ SINAVA GİRDİ

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, açıklamasında sınav birincilerini tek tek okudu: "Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya) Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi."

3 milyon 500 bin üzerinde adayın başvurduğunu söyleyen Ersoy, "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır" dedi.

YKS SON GÜN TERCİH SAAT KAÇA KADAR?

Yks Tercih Klavuzu'nun 27 Temmuz tarihinde açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başladı. Tercih işlemleri 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Tercih sonuçları ise tercih döneminin bitmesinin ardından yapılacak olan değerlendirmelerin sonrasında belli olacak.