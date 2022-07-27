YKS tercih nereden yapılır? YKS tercih nitelik kodu nedir? - Haberler

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YKS tercih nereden yapılır? YKS tercih nitelik kodu nedir?

YKS tercih nereden yapılır? YKS tercih nitelik kodu nedir?

Üniversite tercihini yapmak isteyen adaylar kılavuzu inceleme ve hedefledikleri bölümleri belirlemeye başladı. Tercihler hakkında detayları da merak edenler YKS tercih nereden yapılır? YKS tercih nitelik kodu nedir gibi konuları araştırdı. Peki, YKS tercih nereden yapılır?

 - Güncelleme:

Yks tercihleri için geri sayımının sonuna gelindi. ÖSYM'nin takvimine göre YKS tercihleri 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 27 Temmuz tarihinin gelmesiyle beraber gözler YKS tercih ekranına çevrildi. Peki, YKS tercih nereden yapılır? YKS tercih nitelik kodu nedir?

YKS TERCİH NEREDEN YAPILIR?

YKS tercihleri ÖSYM bünyesinde bulunan Aday İşlemleri Sistemi web sayfası üzerinden yapılmaktadır. Tercih yapmak için TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ OLUŞTURURKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR

• Üniversite tercihleri nasıl yapılır sorusu ile karşı karşıya kalan adaylar ; öncelikli olarak kişilik özellikleri, ilgileri, yetenekleri doğrultusunda tercih etmeyi düşündükleri alanları belirlemelidir. Sırf puanı yettiğinden dolayı istemediği bir bölüme tercih listesinde yer vermemelidir.

• Bir aday ÖSYM tarafından kendisine tanınan tercihte bulunma haklarının tamamını kullanmak zorunda değildir.

• Adaylar tercih yapmayı düşündükleri bölüm ve programları belirlerken kılavuzda yer alan Özel Koşullar ve Açıklamalar kısmını dikkatlice okumalıdır.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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