2023 YKS'nin son tercihleri için geri sayım başlamış durumda. Adaylar, "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını aramaktadır. YKS yerleştirme sonuçları için herkesin gözü şimdi ÖSYM açıklamalarında. Milyonlarca genç, hayallerine ulaşmak için büyük çaba sarf ettiği YKS sınavının ardından tercih başvurularını 27 Temmuz tarihinde yapmaya başladı. Peki, YKS tercih ne zaman açıklanacak? 2023 YKS üniversite tercih sonuçları erken açıklanır mı? 2023 ÖSYM YKS tercih tarihleri!

Yks tercihleri, YKS Tercih Kılavuzu ve kontenjan bilgilerine göre ÖSYM'nin AİS ekranından tamamlanacak. Bu yıl üniversitelerde toplam 1 milyon 111 bin kontenjan bulunurken, adayların bu detaya özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirecekler. Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Peki, YKS tercih ne zaman açıklanacak? 2023 YKS üniversite tercih sonuçları erken açıklanır mı? 2023 ÖSYM YKS tercih tarihleri!

YKS TERCİH NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 üniversite tercihleri, 27 Temmuz'da başlayıp 8 Ağustos'ta sona erecek. Bu aşamadan sonra değerlendirme faaliyetlerine başlayacak olan ÖSYM, en geç 25 Ağustos tarihine kadar sonuçları açıklamış olacak.

2023 YKS ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

2023 ÖSYM YKS TERCİH TARİHLERİ!

Adaylar, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na erişebilme imkanına sahiptir. Tercih yapacak olan adaylar, Kılavuz'u detaylı bir şekilde incelemeli ve tercihlerini kılavuzdaki bilgiler doğrultusunda gerçekleştirmelidir. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki talimatlara uygun olarak tamamlanacaktır. Tercih işlemi, ekrandaki yönergeler doğrultusunda sonlandırılmalıdır. Tercih işlemleri için başvuru merkezleri kullanılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli kabul edilmeyecektir. Yalnızca elektronik platform üzerinden yapılan tercihler işleme alınacaktır.