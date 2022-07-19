"İÖ" kısaltması YKS tercih kılavuzunda en çok merak edilen kavramlardan biri olarak dikkat çeken İÖ kısaltmasının açılımı ve ne olduğu merak edildi. Peki, YKS tercih kılavuzu İÖ ne demek? İÖ açılımı ne? İşte, detaylar…

İÖ NE DEMEK, AÇILIMI NE?

İÖ, İkinci Öğretim ifadesinin kısaltmasıdır. İkinci öğretim örgün öğretim saatlerinden farklı olarak akşam-gece saatlerinde dersler yapılmaktadır. İÖ ders saatleri üniversiteye göre değişkenlik göstermektedir. Ayrıca İÖ programlarda harç miktarları da örgün öğretime göre farklılık gösterebilmektedir. Adayların tercihlerinde üniversitelerle iletişime geçerek net şekilde bilgi aldıktan sonra İÖ tercihlerini belirlemeleri tavsiye edilmektedir.