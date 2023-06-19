YKS tercih kılavuzu açıklandı mı 2023? YKS sonuçları ne zaman açıklanıyor? TYT- AYT sınav sonuçları sorgulama ekranı!

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YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI 2023?

17 Haziran 2023 tarihinde uygulanan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarına 18 Haziran 2023 tarihinde saat 18.00'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

2023-YKS 1. Oturum (TYT), 2023-YKS 2. Oturum (AYT) ve 2023-YKS 3. Oturum (YDT) sınav sonuçları 20.07.2023 tarihinde ÖSYM'nin resmi sitesinden açıklanacaktır.

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