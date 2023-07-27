YKS TERCİH EKRANI 2023: YKS tercihleri başladı mı? YKS tercihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
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2023-YKS'nin sonuçlarının açıklanması ile birlikte adaylar YKS tercihleri başladı mı? Sorusuna yanıt arıyor. Başkan Bayram Ali Ersoy, adayların sınav sonuçlarına erişebileceklerini duyurmuştu. Daha sonrasında gözler tercihlere çevrildi. İşte YKS TERCİH EKRANI 2023: YKS tercihleri başladı mı? YKS tercihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
Yks tercihleri başladı mı? Sorusu, ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklanan sonuçların ardından en çok merak edilen soru oldu. Değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını bildiren ÖSYM açıklaması ile birlikte adaylar heyecanla tercih sürecinin başlamasını bekliyordu. Yapılan bir diğer açıklama ile birlikte YKS tercihleri başladı mı? Yanıt buldu. İşte YKS TERCİH EKRANI 2023: YKS tercihleri başladı mı? YKS tercihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre 27 Temmuz ile 8 Ağustos 2023 tarihleri arasında YKS tercihleri gerçekleştirilebilecek. Buna göre tercih işlemleri bugün itibariyle başladı. Öğrenci Dekanı Serhat Butur yaptığı konuşmada, "3 milyon 527 bin adaya, 1 milyon 111 kontenjan olduğu düşünüldüğünde her 3 öğrenciden 1' üniversiteli olacak" dedi. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, YKS sonuçlarına göre tercih yapacak öğrencilere 27 Temmuz'dan itibaren 81 ilde öğretmenler tarafından danışmanlık verileceğini açıkladı.
27 Temmuz ile 8 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak olan tercih maratonunun saatine dair ÖSYM tarafından net bir bilgi paylaşılmadı. Daha önceki üniversite tercihlerinin başlama saati göz önünde bulundurulduğunda 2023 üniversite tercihlerinin saat 10:00 civarında başlaması bekleniyor. Fakat bu durum farklılık gösterebilir. ÖSYM tarafından bu konu hakkında bir bilgi henüz adaylar ile paylaşılmadı.
ÖSYM tercih ekranının adayların erişimine açılmasının ardından adaylar kendisine tanınmakta olan 24 farklı yapma imkanı ile birlikte istediği 24 tercihi sırası ile ÖSYM internet sitesindeki sisteme eklemelidir. Böylece YKS tercihleri gerçekleştirilebilir.
Adaylar üniversite tercihi için 24 farklı tercih yapma imkanına sahip. Uzmanlar tarafından bu tercih hakkının sonuna kadar kullanılmasını tavsiye etmekte.
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı https://t.co/cZQeBpjEyx pic.twitter.com/ZQpQtC0jp5— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) July 20, 2023