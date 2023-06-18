YKS soru kitapçığı yayınlandı mı? 2023 YKS cevap anahtarı açıklandı mı? YKS soru ve cevapları PDF!

Binlerce üniversite adayının ter döktüğü YKS'nin tüm oturumları sona erdi. Kullanıcılar tarafından YKS cevap anahtarı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2023 YKS cevap anahtarı açıklandı mı? İşte, YKS soru ve cevapları!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı süreci, TYT ve AYT'nin ardından 120 dakika süren YDT'nin tamamlanmasıyla sona erdi. Üniversite sınavına giren adaylar tarafından YKS soru ve cevapları araştırılıyor. ÖSYM tarafından kitapçık yayınlandı mı merak konusu oldu. İnternet üzerinden 2023 Üniversite sınavının soru cevap kitapçığı araştırılmaktadır. Peki, YKS cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte, YKS cevap anahtarı!

TÜM OTURUMLAR TAMAMLANDI

Üniversite adayları, Yks'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sorularını (TYT) dün yanıtlamıştı. Adaylar, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını ise bugün cevapladı. Son oturum olan ve saat 15.45'te başlayan YDT, 120 dakika sürdü. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda toplam 80 soru yer aldı.

2023 YKS SORULARI VE CEVAPLARI!

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugün yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına "https://cdn.osym.gov.tr/yks-kitap.html" bağlantısından ulaşılabilecek.