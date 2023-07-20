2023 YKS sonuçları açıklandıktan sonra YKS sonuçlarında OBP nedir? Ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplanır? YKS puanına okul puanı ekleniyor mu? sorularının yanıtı merak ediliyor. OBP puanı ve hesaplama yöntemi merak ediliyor. YKS puanına okul puanı ekleniyor mu? İşte detaylar...

Yks sonuçlarında OBP nedir, sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020 YKS sınavının açıklanmasının ardından gözler Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplamaya çevrildi. Üniversite adaylarının merak ettiği OBP puanı nedir, YKS puanına okul puanı da ekleniyor mu detaylar haberimizde... Ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplanır? YKS puanına okul puanı ekleniyor mu?

YKS SONUÇLARINDA OBP NEDİR?

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), öğrencilerin ortaöğretim başarılarını gösteren bir puandır. OBP, lise diploma notu ve okulun başarı ortalaması dikkate alınarak hesaplanır. OBP, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirmelerinde kullanılmaktadır.

YKS PUANINA OKUL PUANI EKLENİYOR MU?

YKS sınav sonuçları içerisinde okul puanını da görebilecek olan öğrenciler, yerleştirme puanları ile tercihlerini buna göre gerçekleştirecek.

YKS SONUÇLARINDA OBP YAZIYOR MU?

YKS sınav sonuçlarından OBP puanınızı öğrenebilirsiniz. YKS sınav sonuçları ekranında aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:

- Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

- TYT puanı ve başarı sırası

- AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları (eğer aday bu sınavlara da girdiyse yazar)

- Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

- Yerleştirme puanları ve başarı sıraları

OBP (ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI) NASIL HESAPLANIR?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Örneğin lise diploma notunun 70 olduğu bir öğrenci düşünelim. Haliyle 5 ile çarparsak 350 eder. Bu 350 puan o kişinin OBP puanı olmuş oluyor.

Sonuç olarak, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.