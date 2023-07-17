ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları yapıldı. YKS sınavına giren adaylar ise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Merak edilenler arasında ise YKS sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? ÖSYM sonuçları nereden bakılır? YKS sonuçları nereden bakılıyor? soruları aratılıyor. YKS sonuç sorgulama 2023!

Yks sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? ÖSYM sonuçları nereden bakılır? YKS sonuç sorgulama 2023! YKS sonuçları nereden bakılıyor?soruları merak ediliyor. YKS sınavına giren adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kalmasıyla beraber YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Öğrencilerin gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler arasında YKS sınav sonuç tarihi yer alıyor. Arama motorlarında YKS sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? ÖSYM sonuçları nereden bakılır? YKS sonuç sorgulama 2023! YKS sonuçları nereden bakılıyor? soruları aratılıyor.

YKS SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.

YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI!



YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

YKS SONUÇLARI YARIN AÇIKLANIR MI?

YKS sınav sonuçları, ÖSYM'nin duyurusuna göre 20 Temmuz günü erişime açılacak.

YKS ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklayacak. TYT: 17 Haziran, AYT: 18 Haziran , YDT: 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından YKS sonuçları 20 Temmuz'da adayların erişimine açılacak.

YKS SINAVI NE ZAMAN?

YKS sınavının yapılacağı tarihte belli oldu. Bu yıl YKS sınavı 17 -18 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır. 2023-YKS 1. Oturum (TYT) 17 Haziran tarihinde gerçekleşecektir. 2023-YKS 2. Oturum (AYT) 18 Haziran tarihinde yapılacaktır. Bununla birlikte adaylar, 2023-YKS 3. Oturum (YDT) 18 Haziran tarihinde sınava girecektir.

2023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklayacak. TYT: 17 Haziran, AYT: 18 Haziran , YDT: 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından YKS sonuçları 20 Temmuz'da adayların erişimine açılacak. ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.

Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.