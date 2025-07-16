YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları bugün açıklanır mı?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları bugün açıklanır mı?
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Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, 2025 Temmuz ayının en çok aratılan konuları arasında yer alıyor. Peki, YKS 2025 sonuç tarihi nedir ve adaylar sonuçlarına nasıl ulaşacak? İşte, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı ve tüm detaylar...

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için geri sayım başladı. Öğrenciler, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna net bir yanıt ararken, ÖSYM tarafından açıklanan takvim bu konuda resmi bilgi sunuyor. Adayların merakla beklediği tercih süreci, sonuçların ardından başlayacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları bugün açıklanır mı?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi sınav takvimine göre, 2025 YKS sonuçları 22 Temmuz Salı günü açıklanacaktır. Bu tarih, ÖSYM tarafından yılın başında ilan edilen sınav takvimi içerisinde yer almakta olup, şu ana kadar herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları bugün açıklanır mı?

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

YKS'ye katılan adaylar sonuçlara, 22 Temmuz'da https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile erişebilecekler. Sonuç ekranında TYT, AYT ve YDT puan türleri, başarı sıralamaları, yerleştirme puanları ve ortaöğretim başarı puanı (OBP) yer alacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Cuma günü açıklama ihtimali çok yüksek

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