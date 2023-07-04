YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM SINAV TAKVİMİ: Üniversite sınavı sonuçları açıklandı mı?
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ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? merak ediliyor. TYT 17 Haziran, AYT 18 Haziran , YDT 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM sınav sonuç tarihleri belli oldu mu sorularına yanıt aranıyor. Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
Yks sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 17-18 Haziran tarihlerinde üniversite sınavı uygulandı. YKS sınavına giren adayların merak ettikleri arasında ise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yer aldı. Peki, ÖSYM sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite sınavı sonuçları açıklandı mı?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklayacak. TYT: 17 Haziran, AYT: 18 Haziran , YDT: 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından YKS sonuçları 20 Temmuz'da adayların erişimine açılacak.
YKS SINAVI NE ZAMAN?
YKS sınavının yapılacağı tarihte belli oldu. Bu yıl YKS sınavı 17 -18 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır. 2023-YKS 1. Oturum (TYT) 17 Haziran tarihinde gerçekleşecektir. 2023-YKS 2. Oturum (AYT) 18 Haziran tarihinde yapılacaktır. Bununla birlikte adaylar, 2023-YKS 3. Oturum (YDT) 18 Haziran tarihinde sınava girecektir.
2023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklayacak. TYT: 17 Haziran, AYT: 18 Haziran , YDT: 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından YKS sonuçları 20 Temmuz'da adayların erişimine açılacak. ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.
Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
ÖSYM SINAV TAKVİMİ
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/1 İngilizce)***
19.01.2023 23:59
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı
2023-TR-YÖS
05.12.2022
16.12.2022 23:59
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/2 İngilizce)***
09.02.2023 23:59
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/3 İngilizce)***
09.03.2023 23:59
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
2023-YÖKDİL/1
01.02.2023 23:59
06.03.2023 23:59
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı
2023-MSÜ
09.02.2023 23:59
06.03.2023 23:59
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
2023-YDS/1
27.02.2023 23:59
13.03.2023 23:59
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2023-TUS 1. Dönem
09.02.2023 23:59
08.03.2023 23:59
Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem
09.02.2023 23:59
08.03.2023 23:59
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/4 Farsça/Yunanca/Bulgarca) *****
05.04.2023 23:59
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2023-ALES/1
01.03.2023 23:59
13.03.2023 23:59
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/5 İspanyolca/İtalyanca) *****
19.04.2023 23:59
Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcıları Yeterlik Sınavı
2023-YÖK Yeterlik
06.04.2023
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı
2023-DİB-MBSTS
23.03.2023 23:59
06.04.2023 23:59
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı
2023-İSG/1
23.02.2023 23:59
06.04.2023 23:59
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı
2023-İSG/1
30.03.2023 23:59
Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
(e-YÖKDİL 2023/1 İngilizce-Sosyal Bilimler)******
26.04.2023 23:59
Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
(e-YÖKDİL 2023/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri)******
26.04.2023 23:59
Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
(e-YÖKDİL 2023/3 İngilizce-Fen Bilimleri)******
10.05.2023 23:59
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı
2023-MEB-EKYS
24.01.2023
13.04.2023 23:59
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/6 Almanca/Fransızca)***
10.05.2023 23:59
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2023-YDUS 1.Dönem
25.04.2023 23:59
04.05.2023 23:59
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2023-DUS 1.Dönem
24.04.2023 23:59
03.05.2023 23:59
Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2023-STS Diş Hekimliği 1.Dönem
24.04.2023 23:59
03.05.2023 23:59
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/7 İngilizce)***
01.06.2023 23:59
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/8 Arapça/Rusça)***
01.06.2023 23:59
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
2023-YKS 1. Oturum (TYT)
23.03.2023 23:59
03.04.2023 23:59
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
2023-YKS 2. Oturum (AYT)
23.03.2023 23:59
03.04.2023 23:59
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
2023-YKS 3. Oturum (YDT)
23.03.2023 23:59
03.04.2023 23:59
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/9 İngilizce)***
22.06.2023 23:59
Dikey Geçiş Sınavı
2023-DGS
05.06.2023 23:59
13.06.2023 23:59
Kamu Personel Seçme Sınavı
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)
29.05.2023 23:59
07.06.2023 23:59
Kamu Personel Seçme Sınavı
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1.Gün
29.05.2023 23:59
07.06.2023 23:59
Kamu Personel Seçme Sınavı
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2.Gün
29.05.2023 23:59
07.06.2023 23:59
Kamu Personel Seçme Sınavı
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
29.05.2023 23:59
07.06.2023 23:59
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2023-ALES/2
10.07.2023 23:59
19.07.2023 23:59
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
2023-YÖKDİL/2
17.07.2023 23:59
25.07.2023 23:59
Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı
2023-Sayıştay Eleme
25.07.2023
03.08.2023 23:59
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/10 İngilizce)***
31.08.2023 23:59
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2023-TUS 2.Dönem
14.08.2023 23:59
22.08.2023 23:59
Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem
14.08.2023 23:59
22.08.2023 23:59
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2023-DUS 2.Dönem
06.09.2023 23:59
14.09.2023 23:59
Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2023-STS Diş Hekimliği 2.Dönem
06.09.2023 23:59
14.09.2023 23:59
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2023-EUS
07.09.2023 23:59
15.09.2023 23:59
Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2023-STS Eczacılık
07.09.2023 23:59
15.09.2023 23:59
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
2023-YDS/2
11.09.2023 23:59
20.09.2023 23:59
Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı
1. Gün
Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı
2. Gün
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/11 İngilizce) ***
02.11.2023 23:59
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2023-ALES/3
09.10.2023 23:59
17.10.2023 23:59
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/12 İngilizce)***
23.11.2023 23:59
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı
2023-İSG/2
02.11.2023 23:59
09.11.2023 23:59
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2023-YDUS 2.Dönem
06.11.2023 23:59
16.11.2023 23:59