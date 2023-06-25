Milyonlarca öğrencinin üniversiteli olmak için girdiği YKS sınavı çok merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler araştırıyor. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sonuçları ne zaman açıklanır? YKS sonuçları kaç günde açıklanır? YKS sonuçları nereden öğrenilir? İşte detaylar…

Öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Üniversite hayali kuran öğrenciler ise TYT, AYT ve YDT sonuçları yani YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edip araştırılıyor. ÖSYM tarafından sonuç takvimi açıklandı. İşte merak edilen tarihler…

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

ÖSYM'den gelen açıklamaya göre YKS'nin sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanacak.

YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Heyecanlı bekleyişin sona ermesi ardından üniversite öğrencisi adayları sonuçları ÖSYM sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet uzantı ile TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yapıp öğrenebilecekler.

YKS SONUÇLARI KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

Milyonlarca öğrencinin üniversiteli olmasına sayılı günler kaldı. Sonuçların açıklanmasına bir aydan kısa bir süre kalmışken ÖSYM'nin takvimine göre 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Öte yandan ÖSYM Başkanı Ersoy, bu sürede 3,5 milyon adayın kitapçığının açıldığını, tutanakların okunduğunu ve sonuçların 3 ayrı gözden değerlendirildiğini söyledi. Tek bir adayla ilgili hata yapılmasını istemediklerinin altını çizen Ersoy, "Bizim için nihai hedef, 20 Temmuz, ondan önce de açıklanabilir. Dolayısıyla biz herhangi bir adayımızda hata yapmamak için 20 Temmuz'u tarih olarak belirledik." dedi.