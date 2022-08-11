Haber : YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÜNİ tercihleri ne zaman çıkıyor? YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÜNİ tercihleri ne zaman çıkıyor? YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

 - Güncelleme:
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÜNİ tercihleri ne zaman çıkıyor? YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

Hayallerindeki üniversiteye gitmek için tercih yapan adaylar sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. Peki, 2022 ÜNİ tercihleri ne zaman çıkıyor? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

YKS tercih sonuçları, son dönemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Öğrenciler ve veliler, sonuçlaraodaklanmışken eğitim dünyası da sonuçları merakla bekliyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÜNİ tercihleri ne zaman çıkıyor?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercihleri 5 Ağustos saat 23.59'a kadar sürdü. YKS tercihleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapıldı.

Üniversite kayıtları 22 Ağustos tarihinde başlayacak. YKS tercih sonuçlarının 22 Ağustos tarihinden önce açıklanması bekleniyor.

Haberler.com - Gündem

Gündem Haberler

title