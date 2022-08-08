YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÜNİ tercihleri ne zaman çıkıyor? YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

Hayallerindeki üniversiteye gitmek için tercih yapan adaylar sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. Peki, 2022 ÜNİ tercihleri ne zaman çıkıyor? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

Yks tercih sonuçları, son dönemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Öğrenciler ve veliler, sonuçlaraodaklanmışken eğitim dünyası da sonuçları merakla bekliyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÜNİ tercihleri ne zaman çıkıyor?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercihleri 5 Ağustos saat 23.59'a kadar sürdü. YKS tercihleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapıldı.

Üniversite kayıtları 22 Ağustos tarihinde başlayacak. YKS tercih sonuçlarının 22 Ağustos tarihinden önce açıklanması bekleniyor.