YKS sonuçları erken mi açıklanacak? ÖSYM YKS sonuç tarihi değişti mi? İşte detaylar!

YKS sonuçları erken mi açıklanacak? Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, sonuçların ilan tarihinden önce açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor. Peki, ÖSYM 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını daha önce açıklayabilir mi? Bu haberimizde, adayların sıkça yönelttiği "YKS sonuçları erken mi açıklanacak?" sorusuna dair güncel gelişmeleri ve olası senaryoları ele alıyoruz.

YKS SONUÇLARI ERKEN Mİ AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan 2025 sınav takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü duyurulacak. Şu ana kadar ÖSYM'den erken açıklamaya dair resmi bir bilgi paylaşılmadı. Bu da, takvimde belirtilen 22 Temmuz tarihinin geçerliliğini koruduğu anlamına geliyor. Öğrencilerin, resmi açıklamalar haricinde çıkan bilgilere itibar etmemesi, ÖSYM'nin duyurularını takip etmesi öneriliyor.

ÖSYM YKS SONUÇ TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Önceki yıllarda, sınav sonuçlarının ilan edilen tarihten 1-2 gün önce erişime açıldığı örnekler bulunuyor. Bu durum, bu yıl da benzer bir sürpriz olur mu sorusunu gündeme taşıdı.

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SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAKTIR?

TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

OBP NASIL HESAPLANACAK?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.

Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.

Son sınıftaki adayların 2025-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılacak Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplanmasında kullanılacak olan diploma notu bilgisi, Merkezimiz tarafından MEB e-okul sisteminden (Haziran Ayı içerisinde) ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılacaktır. Bu sisteme KKTC okulları dâhil değildir. Adaylar, ÖSYM tarafından duyurulacak tarihlerde, okul ve diploma notu bilgilerini aday işlemleri sisteminden kontrol edebilecekler ve değişiklik taleplerini ÖSYM üzerinden değil okulları aracılığıyla e-okul üzerinden yapacaklardır. Süre tamamlandıktan sonra gelen düzeltme istekleri kabul edilmeyecektir. Bu bilgilerin ÖSYM'ye eksik veya yanlış bildirilmesinden ÖSYM değil, zamanında notlarını kontrol etmeyen veya diploma notunun düzeltilmesi için okulunu uyarmayan adaylar sorumlu olacaktır. Değişiklik işlemleri sadece ÖSYM tarafından belirlenen süreler içinde yapılabileceğinden adayların, ÖSYM'nin internet sayfasında yapılacak duyuruları dikkatle takip etmeleri ve varsa düzeltme taleplerini zamanında kendi okullarına iletmeleri gerekmektedir.