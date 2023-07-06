YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? YKS ÖSYM Sonuç Sorgulama Ekranı: AYT, TYT, YDT YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberlere göre, 2023 YKS sonuçlarıyla ilgili araştırmalar hızla devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 17-18 Haziran tarihlerinde AYT, YDT ve TYT olmak üzere üç farklı oturumda gerçekleştirildi. Milyonlarca aday, YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve hangi tarihte ilan edileceğini merak ediyor. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? YKS ÖSYM Sonuç Sorgulama Ekranı: AYT, TYT, YDT YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklayacak. TYT: 17 Haziran, AYT: 18 Haziran , YDT: 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından YKS sonuçları 20 Temmuz'da adayların erişimine açılacak.

YKS SINAVI NE ZAMAN?

YKS sınavının yapılacağı tarihte belli oldu. Bu yıl YKS sınavı 17 -18 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır. 2023-YKS 1. Oturum (TYT) 17 Haziran tarihinde gerçekleşecektir. 2023-YKS 2. Oturum (AYT) 18 Haziran tarihinde yapılacaktır. Bununla birlikte adaylar, 2023-YKS 3. Oturum (YDT) 18 Haziran tarihinde sınava girecektir.