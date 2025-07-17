Adaylar, puan ve başarı sıralamalarına ne zaman ulaşabileceklerini öğrenmek istiyor. Üniversite adaylarının heyecanla beklediği "Yks sonuçları açıklandı mı?" sorusu, sosyal medyada ve arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 YKS sonuç sorgulama ekranı!

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS sonuçları henüz açıklanmadı.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2025 yılı resmi sınav takvimine göre, TYT, AYT ve YDT oturumlarının sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü yayımlanacak. Bu tarih tüm önemli haber kaynaklarında da doğrulandı.

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuç açıklanır açıklanmaz sonuc.osym.gov.tr veya ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yaparak puanlarını, başarı sıralamasını ve TYT/AYT/YDT detaylarını görüntüleyebilecek.