YKS sonuçları açıklandı mı 2024?

Yks sonuçlarını sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Üniversite sınavına giren adaylar, YKS sonuçları için ÖSYM'yi bekliyor. ÖSYM'nin takvimine göre, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belirlendi.YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM, yaptığı duyuruya göre 2024 YKS sonuçlarını 17 Temmuz'da açıklayacak.

YKS tercihleri geçtiğimiz sene 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde yapılmıştı. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları, 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açıldığında, adaylar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.

ÖSYM'nin sınav takvimine göre, 2024 YKS sonuçları 17 Temmuz'da erişime açılacak.