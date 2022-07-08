Yks sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 18-19 Haziran'da yapılan Yks'nin hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile merak edilen detayları haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS üniversite sınavı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2022 YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM takvimine göre, 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

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