YKS sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS üniversite sınavı ne zaman açıklanacak?
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YKS sonuçları erken açıklanacak ifadelerinin ardından tüm dikkatler ÖSYM'nin yapacağı açıklamaya çevrilmişti. Haziran ayında gerçekleşen üniversite sınavının sonuçları bu ay açıklanacak. Sınava giren öğrenciler ise bu sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediyor. Peki,
Yks sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 18-19 Haziran'da yapılan Yks'nin hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile merak edilen detayları haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS üniversite sınavı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2022 YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM takvimine göre, 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecek.
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