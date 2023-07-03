ÖSYM'nin belirlediği sınav takvimine göre, 17-18 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gerçekleştirildi. Bu sınava katılan adaylar ise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmektedir. Üniversite sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve 2023 YKS sınav sonuçlarının mevcut durumu hakkında bilgi arayışı da yaygındır. Peki, YKS Son Dakika! 2023 YKS tercihleri ne zaman? YKS tercih dönemi 2023 ne zaman? YKS sonucu ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçlarının açıklanma süreci genellikle sınavdan sonra birkaç hafta içinde gerçekleşir. Sonuçların açıklanmasıyla ilgili resmi tarihleri ÖSYM'nin internet sitesi veya duyuru kanalları üzerinden takip etmek önemlidir. Peki, YKS Son Dakika! 2023 YKS tercihleri ne zaman? YKS tercih dönemi 2023 ne zaman? YKS sonucu ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları erken açıklanır mı? İşte detaylar…

YKS SON DAKİKA! SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla ilgili güncel bilgilere ve duyurulara ÖSYM'nin resmi internet sitesinden erişebilirler. Bu şekilde, Üniversite sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihi öğrenebilir ve ilgili bilgilere erişebilirler. Herhangi bir gelişme veya resmi duyuru olduğunda, ÖSYM tarafından güncel bilgiler paylaşılacaktır. ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 takvimiyle paylaşıldı. Takvime göre, YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.

2023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklayacak. TYT: 17 Haziran, AYT: 18 Haziran , YDT: 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından YKS sonuçları 20 Temmuz'da adayların erişimine açılacak. ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.

Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.