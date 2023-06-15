YKS sınavına girecek vatandaşlar tarafından oje sürmek yasak mı sorusu araştırılıyor. Sınava sayılı gün kala adaylar tarafından Üniversite sınavında nelerin yasak olduğu araştırılmaktadır. Peki, YKS sınavında oje yasak mı? YKS sınavında neler yasak? ÖSYM makyaj yasak mı? İşte detaylar...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu 17 Haziran 2023 Cumartesi günü gerçekleşecek. Sınava girecek adaylar tarafından sınavda nelerin yasak olup olmadığı araştırılıyor. YKS sınavına ojeyle girilebilir mi merak konusu oldu. Peki, YKS sınavında oje yasak mı? YKS sınavında neler yasak? ÖSYM makyaj yasak mı? Detaylar haberimizde...

YKS SINAVINDA OJE YASAK MI?

Üniversite sınavına girecek öğrenciler tarafından nelerin yasak olduğu araştırılıyor. ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre yasaklar şu şekildedir:

"Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınavın başlamasından yarım saat önce sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları zorunludur. Adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek yetkisi salon başkanına aittir. Salona önceden gönderilmiş olan KPDS Salon Aday Yoklama Listesi ile adayların tek tek yoklaması yapılacak ve Salon Başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatarak test için kullanılacak cevap kâğıtlarını dağıttıracaktır. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları dağıtılarak sınav başlatılacaktır. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklardır. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Ayrıca sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır."



