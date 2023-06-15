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YKS sınavı ne zaman? YKS (AYT-TYT) sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

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YKS sınavı ne zaman? YKS (AYT-TYT) sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? soruları gündeme geliyor. Üniversite adayları bu sene YKS sınavına girmek için gün sayıyor. YKS sınavı ne zaman? YKS (AYT-TYT) sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? merak ediliyor. Peki, YKS sınavı ne zaman? YKS (AYT-TYT) sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Yks sınavı ne zaman? YKS (AYT-TYT) sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? merak ediliyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversite sınavı ne zaman olacağı gündeme geliyor. YKS sınavı ne zaman? YKS (AYT-TYT) sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? sorularına yanıt aranıyor. YKS sınavı ne zaman? YKS (AYT-TYT) sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Detaylar haberimizdedir…

YKS SINAVI NE ZAMAN?

2023 YKS sınav takvimine göre; 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi 17 Haziran 2023 Cumartesi günü yapılacak ve saat 10.15 başlayacak. 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi 165 dakika sürecek.

YKS (AYT-TYT) SINAVI KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Oturum Alan Yeterlilik Testleri ( Ayt ) Tarihi, 18 Haziran 2023 Pazar günü günü yapılacak ve saat 10.15 başlayacak. 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri ( Ayt ) 180 dakika sürecek 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihİ 18 Haziran 2023 Pazar günü Saat 15.45, başlayacak 120 dakika sürecek.

YKS sınavı ne zaman? YKS (AYT-TYT) sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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