Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 10 ilde ağır hasar oluştu. Depremden dolayı binlerce can kaybı yaşandı. Türkiye genelinde eğitim öğretime ara verildi. Üniversiteler uzaktan eğitime gecti. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özerden açıklama geldi. Yapılan açıklamada 12. sınıf ikinci dönem konularının üniversite sınavına dahil edilmeyeceği açıkladı. Peki, YKS sınavı ne zaman yapılacak? YKS sınavı ertelenecek mi? İşte merak edilenler...

Kahramanmaraş depremi sonrası YKS konularıyla ilgiliMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özerden açıklama geldi. Yapılan açıklamada 12. sınıf ikinci dönem konularının üniversite sınavına dahil edilmeyeceği açıkladı. Bu gelinmenin ardından YKS sınavının ertelenip ertelenmeyeceği sınavın ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, YKS sınavı ne zaman yapılacak? YKS sınavı ertelenecek mi? YKS sınavının konu dağlımı nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

YKS SINAVI ERTELENECEK Mİ?

2023 YKS sınavının ertelenmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir."İfadelerine yer verildi.

YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2023 Genel Seçimlerinin öne alınarak 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirmesi ile üniversiteye giriş sınavı olan YKS sınavının yapılacağı tarihte belli oldu. Bu yıl YKS sınavı 17 -18 Haziran tarihleri arasında yapılması bekleniliyor.

YKS KONU DAĞLIMI NASIL OLACAK?

Kahramanmaraş depremi sonrası YKS konularıyla ilgiliMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özerden açıklama geldi. Yapılan açıklamada 12. sınıf ikinci dönem konularının üniversite sınavına dahil edilmeyeceği açıkladı.

"Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız. Mümkün olduğu kadar çocuklarımızın bu travmayı atlatabilmeleri için koşullar oluşturuyoruz "İfadelerine konuşmasında yer verdi.