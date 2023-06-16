YKS sınavı ne zaman 2023? TYT 2023, AYT 2023 sınav tarihleri! YKS ne zaman 2023, kaç gün kaldı? ÖSYM YKS 2023 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
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ÖSYM, 2023 yılında düzenlenecek olan YKS sınavı ile ilgili detayları açıkladı. Sınav tarihi belli oldu. Milyonlarca adayın katılacağı YKS sınavı tarihi, başvuru tarihi gibi detaylar merak konusu oldu. Peki,YKS sınavı ne zaman 2023? TYT 2023, AYT 2023 sınav tarihleri! YKS ne zaman 2023, kaç gün kaldı? ÖSYM YKS 2023 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! İşte detaylar…
ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) oturumlarının tarihi belli oldu. Milyonlarca adayı ilgilendiren ÖSYM sınav takviminin tüm detayları araştırılıyor. Yks sınavı ne zaman 2023? TYT 2023, AYT 2023 sınav tarihleri! YKS ne zaman 2023, kaç gün kaldı? ÖSYM YKS 2023 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
YKS SINAVI NE ZAMAN 2023?
ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.
TYT, AYT, YDT 2023 NE ZAMAN?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre TYT, AYT ve YDT aşağıdaki tarihlerde gerçekleşecek:
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) - 2023 YKS: 17 Haziran 2023
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) - 2023 YKS: 18 Haziran 2023
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) - 2023 - YKS: 18 Haziran 2023