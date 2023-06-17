ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumlarından birisi olan TYT için bugün ilk oturumunu gerçekleştirdi. Peki, YKS sınavı bitti mi? TYT sınavı saat kaçta bitecek? YKS – TYT 2023 sınavı ne kadar sürüyor, bitti mi?

Yks sınavına girecek olan adayların sınavının ne zaman sona ereceğini merak eden birçok vatandaş, YKS sınavı bitti mi? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Öğrencilerin gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler arasında YKS sınav günlerinin tarihi, sınav bitiş saati, sınav bitti mi gibi sorularla yer alıyor. Peki, YKS sınavı bitti mi? TYT sınavı saat kaçta bitecek? YKS – TYT 2023 sınavı ne kadar sürüyor, bitti mi?

YKS SINAVI BİTTİ Mİ?

ÖSYM'nin tarafından açıklanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. İlk oturum TYT sınavı olarak 10.15'te başlayacak ve 13.00'te sona erecek. Bu bölümde toplamda 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre verilecek.

TYT, AYT, YDT 2023 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre TYT, AYT ve YDT aşağıdaki tarihlerde gerçekleşecek:

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) - 2023 YKS: 17 Haziran 2023

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) - 2023 YKS: 18 Haziran 2023

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) - 2023 - YKS: 18 Haziran 2023