7-18 Haziran'da YKS sınavı gerçekleştiriliyor ve bu nedenle YKS sınavdan kaçta çıkılıyor? Gibi sınav süresine dair sorular araştırılıyor. Peki, YKS sınavdan kaçta çıkılıyor? YKS – TYT sınavı son çıkış saati kaç? YKS son kaç dakikada çıkılır?

Sınav henüz sona ermediği için sınava katılan adayların yakınları ve diğer birçok vatandaş tarafından YKS sınavdan kaçta çıkılıyor? Ve YKS – TYT sınavı son çıkış saati kaç? Gibi sınav bitiş saatlerine ilişkin araştırmalar sürüyor. Arama motorlarında yer alan bilgilere göre birçok kişinin gündeminde YKS sınavdan kaçta çıkılıyor? Sorusu yer alıyor. Bu haberimizde TYT YKS sınav süresine ilişkin merak edilenleri yanıtladık. Peki, YKS sınavdan kaçta çıkılıyor? YKS – TYT sınavı son çıkış saati kaç? YKS son kaç dakikada çıkılır?

YKS SINAVDAN KAÇTA ÇIKILIYOR?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. TYT (Temel Yeterlilik Testi) sınavı, ilk oturum olarak planlanmış olup, saat 10:15'te başlayacak ve 13:00'te sona erecektir. Bu oturumda adaylara toplamda 120 soru yöneltilirken, süreleri ise 165 dakika olarak belirlenmiştir.

TYT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM yetkilileri tarafından yapılan duyuruya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları adaylara 20 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Temmuz ayının başında gerçekleştirilen sınavlar, Türkçe-Yabancı Dil Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç aşamada tamamlanacak. TYT sınavı 17 Haziran'da, AYT ve YDT sınavları ise 18 Haziran'da gerçekleştirilecek. ÖSYM, sınavların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından, adayların sonuçlarına erişebileceği tarihi 20 Temmuz olarak belirlemiştir.