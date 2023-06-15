YKS sınav yerleri sorgulama! YKS (TYT- AYT) sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

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YKS (TYT-AYT) SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Üniversite adayları bu sene 17- 18 Haziran arası sınava girecektir. 2023 YKS sınav takvimine göre; 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi 17 Haziran 2023 Cumartesi günü yapılacak ve saat 10.15 başlayacak. 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi 165 dakika sürecek. YKS (TYT- AYT) sınav giriş belgesi ÖSYM'nin kendi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

YKS SINAV YERLERI SORGULAMA!